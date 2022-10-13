«قناة السويس للحاويات» تحقق واحد من أعلى معدلات التداول القياسية

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات، عن تحقيق واحد من أعلى معدلات تداول للحاويات خلال وردية عمل واحدة (12 ساعة) الخميس قبل الماضي بمعدل 6800 حاوية ومتوسط معدل تداول يصل إلى 42 حاوية لكل ساعة، وذلك تأكيدًا على التنفيذ المثالي للخطة الاستراتيجية التي وضعتها.

قال المهندس محمود أيوب – الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات – يعد إنجازًا عظيمًا يحسب لتاريخ الشركة ويسطر بأيدي العاملين ، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق عنصر السلامة الأعلى منذ بداية العمليات فى 2004.

وأضاف أيوب أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين والتعاون المثمر فى جميع قطاعات الشركة والذين لم يدخروا جهدا في الالتزام بأعلى معايير المهنية و وضع العديد من الخطط المشتركة البديلة فى حالة وجود اى معوقات.

وأشار أيوب إلى دور الشركة فى توفير الآليات الجديدة المتبعة والتطوير المستمر في استراتيجيتها سواء الخاصة بتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم الخدمات الاستثنائية وتوفيرها لأحدث المعدات أو من خلال مهارات العاملين المكتسبة عبر توفير أحدث البرامج التدريبية وذلك لما تنتهجه مجموعة ايه بى مولر – ترمينالز التابعة لمجموعة ايه بى موللر – ميرسك بالعمل بشكل مستمر على تأهيل وتدريب كافة العمالة داخل محطاتها المنتشرة على مستوى العالم ، وذلك إيمانا منها بأن تطوير العامل على المستويين المهني والشخصي يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع مستويات الأداء المهنية للمجموعة.

ووجه أيوب الشكر لجميع العاملين بالشركة و اللجنة النقابية العاملين بالشركة ، مؤكدًا على أن توفير المناخ المناسب و تهيئة بيئة العمل الجيدة من أهم أسباب نجاح شركة قناة السويس للحاويات.

من جهته أبدى ستيفن يوجالينجام المدير التنفيذي لشركة “قناة السويس للحاويات” سعادته لما حققته الشركة من إنجازات غير مسبوقة في الموانئ المصرية، وتحقيقها أرقامًا قياسية جديدة، تحققت بفضل العمل المستمر مع الحكومة المصرية التي توفر المناخ الجيد المساعد على ضخ استثمارات.

وأشاد بالدور الكبير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وأيضا دور هيئة قناة السويس فيما تحقق من إنجازات، كذلك أشاد بالدعم والتعاون الواضح الذي تقدمه كافة مؤسسات الدولة وكان له أثرًا كبيرًا فيما وصلنا إليه .

وأكد يوجالينجام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لها دورًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات وتشجع المستثمرين على ضخ الاستثمارات بصورة متنامية، معربًا عن شكره لكافة شركاء النجاح، سواء من الموظفين في الشركة أو المتعاونين من الجهات الحكومية.