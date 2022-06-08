«قناة السويس للحاويات» تجدد بروتوكول التعاون مع معهد تدريب الموانئ

وقع الدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ بروتوكول تجديد التعاون بين المعهد وشركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد وذلك للسنة الثامنة على التوالي في إطار التعاون المتميز بين معهد تدريب الموانئ (PTI) وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT ويستهدف البروتوكول (التدريب من أجل التشغيل) حيث يتم تدريب شباب الخريجين من أبناء بورسعيد لمدة عام بالشركة بمكافأة شهرية وتعيين المتميزين منهم بشركة قناة السويس للحاويات بنهاية مدة التدريب.

وتم عقد اجتماع مع قيادات الشركة لمتابعة تنفيذ برتوكول التعاون الذي يستهدف التأهيل والتدريب التحول للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

أعقب اللقاء زيارة تفقدية لرئيس المعهد وإيهاب حمدي مدير الشؤون المالية بالمعهد والدكتورة داليا حسني مسؤول فرع المعهد ببورسعيد.

ويعد المعهد التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واحدا من أهم مراكز التدريب على مستوى الشرق الأوسط على مدار 40 عاما.