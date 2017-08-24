قناة السويس للحاويات تتفاوض للإطاحة بشريكها الصينى

ممثلا فى شركة «كوسكو» المسيطرة على %20 من رأسمال المالبوزا: تخلى عن مساندة شرق بورسعيد عند انسحاب الخطوط العالمية مشاورات مع «ميرسك» عن صيغة التخارج التوافقية.. والبحث عن شريك جديدكتبت – أمانى العزازى:بدأت شركة قناة السويس للحاويات، التى تدير محطة شرق بروسع

ممثلا فى شركة «كوسكو» المسيطرة على %20 من رأسمال المال

بوزا: تخلى عن مساندة شرق بورسعيد عند انسحاب الخطوط العالمية

مشاورات مع «ميرسك» عن صيغة التخارج التوافقية.. والبحث عن شريك جديد

كتبت – أمانى العزازى:

بدأت شركة قناة السويس للحاويات، التى تدير محطة شرق بروسعيد، مفاوضات مع المساهمين الرئيسيين، لبحث آليات تخارج شركة «كوسكو شيبينج» الصينية من رأسمالها، بعد أن تخلت عن مساندتها عند انسحاب خطوط ملاحية من المحطة لصالح محطة منافسة فى اليونان.

تصل نسبة مساهمة الشريك الصينى إلى %20، وتقدر قيمتها بنحو 37.12 مليون دولار، وفقاً لبيانات تفصيلية حصلت عليها «المال».

وكشف يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد، لـ«المال» أن قناة السويس تعيد تقييم حصص المساهمين فى رأس المال، خاصة بعد تراجع معدلات التداول تأثرا بانسحاب تحالف «الإليانس» الذى يضم 5 خطوط عالمية، من محطة شرق بورسعيد فى أعقاب زيادة الرسوم بموجب قرارى 800 و488 الصادرين فى 2015 و2016.

وذكر بوزا أن المفاوضات تسير بين مجموعة ميرسك العالمية بهولندا التى تملك %55 من الأسهم، من خلال الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لها، وكوسكو الصينية على مستوى متخذى القرار فى الشركتين الأم، للوصول لصيغة توافقية لتخارج الجانب الصينى، والبحث عن شركاء أكثر فاعلية.

ولفت مدير محطة شرق بورسعيد، إلى أن الشريك الصينى قام بشراء محطة حاويات ميناء بيريه بنسبة %100، بعد أن اندمج فى كيان واحد مع شركة تشينا شيبينج.

وتوقع بوزا أن تشتد المنافسة فى نشاط الحاويات بعد انتهاء أعمال إنشاء 5 كيلو أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، منتصف 2018، ليصبح هناك منافسون آخرون للشركة فى نشاط تداول الحاويات، لافتا إلى انها تعد إستراتيجية تتضمن إعادة الهيكلة، ومراجعة موقف شركائها، وتأهيل أوناشها، استعدادا للمنافسين الجدد.

وكشف أيضا أن شركة قناة السويس للحاويات، أبدت رغبتها فى استغلال 450 مترا جنوب المحطة، للتوسع فى أنشطتها بالميناء، وأرسلت خطاب نوايا بذلك للفريق مهاب مميش، رئيس اقتصادية قناة السويس.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات، شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية.

وبدأت الشركة عام 2004 فى تشغيل عملياتها كمشروع رائد فى ميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تصل إلى 850 مليون دولار.