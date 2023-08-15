«قناة السويس للتأمين» ترفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه (مستند)

وافقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على رفع رأس مال شركة قناة السويس للتأمين إلى 500 مليون جنيه، مع تحديد المصدر منه بـ250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم قيمة الواحد منها 10 جنيهات، جميعها “اسمية”.

وجاء القرار بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين (ش.م.م)، بقرارها رقم 1925 لسنة 2023.

وبيّن القرار أن جميع أسهم الشركة اسمية نقدية، وكلها مقسمة بين شركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية التي تقتنص 13.2 مليون سهم تقريبًا بسعر يناهز 132 مليون جنيه، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الذي يمتلك 11,3 مليون سهم تقريبًا بإجمالي ما يقرب من 112.8 مليون جنيه.

بينما أشار القرار إلى امتلاك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه” لما يقرب من 450 ألف سهم بسعر يناهز 4.5 مليون جنيه، في حين يقتسم المهندسون محمود أحمد عثمان ومحمد حسين أحمد عثمان وعثمان محمد أحمد عثمان الأسهم الباقية بالتساوي، حيت يمتلك كل واحد منهم ما يقرب من 25 ألف سهم بسعر إجمالي يقرب من 250 ألف جنيه، للفرد على حدة.

ولفت القرار إلى أن المساهمين كلهم مصريين، سددوا كامل رأس المال، مع قيمة 20 مليون جنيه من قيمة الأسهم الاسمية بعد الزيادة، ليصبح إجمالي رأس المال 250 مليون جنيه مسددة بالكامل.

وللاطلاع على تفاصيل التعديلات في القرار التالي: