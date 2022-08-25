«قناة السويس للتأمين» تحقق 1.3 مليار جنيه أقساطا بنهاية يونيو

حققت شركة قناة السويس للتأمين 1.3 مليار جنيه أقساطا بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2021/2020 بنسبة نمو %18.2.

وكشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة أن «قناة السويس للتأمين» سددت 450.1 مليون جنيه تعويضات أواخر يونيو الماضى مقارنة مع 374.6 مليون جنيه الفترة ذاتها من 2021 بنسبة ارتفاع %20.2، كما ارتفعت إن استثمارات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 فى 30 يونيو الماضى مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2021/2020 بنمو %21.4.

وأضاف حسن فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة حققت هذه النتائج الجيدة من خلال اتباع سياسة اكتتابية متوازنة ومتوافقة مع الأساليب العلمية لدراسة الأخطار المؤمن عليها، عبر تكوين محفظة تأمينية متوازنة ومربحة تساهم فى تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة من حجم نمو مرض فى أقساط التأمين، لافتا إلى أن إبرام اتفاقية إعادة تأمين قوية مع كبرى الشركات العالمية مثل «هانوفر ري» المتعاقدة معها الشركة عزز من فرص النجاح.

فى سياق متصل، أوضح أن الشركة وفرت لعملائها وسائل الدفع الإلكترونية للأقساط، كما تعاقدت مؤخرا مع “فورى” للاستعانة بخدماتها فى سداد أقساط وثائق التأمين من خلال شبكتها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مواكبة سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

وكانت الشركة قد نجحت خلال الفترة الماضية فى رفع رأسمالها المدفوع إلى 230 مليون جنيه بدلا من 203.5 مليون، تطبيقا لقرار عموميتها الأخيرة العام الماضى، إذ تم ضخ 26.5 مليون جنيه زيادة فى رأس المال المدفوع وتم تمويلها من المساهمين كل وفق حصته بهيكل الملكية، بعد حصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين كلا من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52 و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع نسبة %3 المتبقية على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.