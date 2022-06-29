«قناة السويس للتأمين» تحقق مليار جنيه أقساطا بنهاية الربع الثالث

حققت شركة قناة السويس للتأمين مليار جنيه أقساطا بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 2021/ 2022 مقابل 897.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بمعدل نمو %15.1.

وكشف محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب للشركة انها سددت 328.2 مليون جنيه تعويضات خلال التسعة أشهر الأول من العام المالى الجارى (يوليو-مارس) 2021/ 2022 مقارنة مع 273.1 مليون خلال نفس الفترة من عام 2020/2021 وبنسبة ارتفاع %20.2.

وقال حسن إن إجمالى استثمارات الشركة بلغت 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو %15.4.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق 1.250 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022، و2 مليار جنيه أقساطا خلال 3 سنوات عبر خطة طموح.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة، والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب للوصول إلى كل العملاء المتوقعين، كذلك الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة، وكذلك فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.