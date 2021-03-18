«قناة السويس للتأمين» تتفاوض مع مؤسسة «فيتش» للحصول على تصنيف ائتمانى

تتفاوض شركة قناة السويس للتأمين ـ ممتلكات ومسئوليات ـ مع مؤسسة «فيتش» للحصول على تصنيف ائتمانى من تلك المؤسسة.

كشف شريف الغمراوى، العضو المنتدب لشركة «قناة السويس للتأمين»، أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تجرى حالياً عملية تقييم شاملة لوضع وأداء شركته، ومن المتوقع أن تنتهى منها، وإصدار تصنيف للشركة خلال العام الجارى 2021.

وقال الغمراوى إن «قناة السويس للتأمين» نجحت خلال الفترة الماضية فى الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة «AM Best» للتصنيف الائتمانى بعد دراستها للشركة وقوة ملاءتها المالية وحجم اسثماراتها ومعدل العائد على الاستثمار وغيرها، وإصدارتها ومحفظتها، حيث حصلت على تصنيف BB، على أن يتم تجديد التصنيف سنويا فى أغسطس، بنظرة مستقبلية مستقرة، وتأمل الشركة الحصول على تصنيف أفضل فى أغسطس المقبل.

وأضاف أن الشركة استعدت لفترة طويلة قبل الحصول على التصنيف الائتمانى، واستعانت بخبرات وتجارب الشركات الأجنبية فى الخارج فى هذا المجال، لافتا إلى تطبيقها قواعد الحوكمة وتحقق متطلباتها فى ظل التوجه نحو تطبيقها فى قطاع التأمين، وإدراج قواعد الحوكمة فى قانون التأمين الجديد.

وأوضح أن الشركة لديها إدارة مستقلة للمخاطر، وكان ذلك أحد متطلبات الحصول على تصنيف ائتمانى بجانب دورها فى تحليل وتحديد المخاطر، وبدأ العديد من شركات التأمين فى تأسيس إدارات مستقلة للمخاطر، مؤكدا أن شركته تستهدف معدل نمو 10إلى %15 على الأقل خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد أن شركته لديها محفظة استثمارات متوازنة ومتنوعة وتبلغ حجم استثماراتها حاليا 1.3 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2021/2020.

وكشف الغمراوى أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليا 190 مليون جنيه، ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة على زيادته إلى 205 ملايين جنيه من الأرباح، ويجرى حالياً السير فى إجراءات ضخ تلك الزيادة والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.