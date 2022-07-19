«قناة السويس للتأمين» تتعاقد مع «فورى» لتحصيل الأقساط إلكترونيا

تعاقدت شركة “قناة السويس للتأمين” مع “فورى” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للاستعانة بخدمات الأخيرة فى سداد أقساط وثائق التأمين، من خلال الشبكة الخاصة بها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وكشف محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب لشركة “قناة السويس للتأمين”، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مواكبة سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، إلى جانب التسهيل على عملاء الشركة فى سداد الأقساط التأمينية.

وأوضح حسن أن التعاقد تضمن إمكانية السماح بتوفير خدمة سداد أقساط التأمين على دفعات؛ بحد أقصى 12 شهرًا وفقًا لرغبة العميل،

وذلك فى حالة الدفع عبر بطاقات الائتمان الصادرة من المصارف المختلفة والمتعاقدة مع شركة “فورى”، مثل “الأهلى” و”مصر” وغيرهما من البنوك المتعاقد معها.

وأكد أن “قناة السويس للتأمين” تستهدف تعزيز العلاقات مع العملاء، وتلبية احتياجاتهم عبر تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة، وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب، وكذلك الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال.

كانت شركة قناة السويس للتأمين قد حققت مليار جنيه أقساطًا بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/ 2022 مقابل 897.8 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بمعدل نمو 15.1%.

وسدَّدت الشركة 328.2 مليون جنيه تعويضات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى (يوليو- مارس) 2021/ 2022، مقارنة بـنحو 273.1 مليون خلال الفترة نفسها من 2020/ 2021 وبنسبة ارتفاع 20.2%.

وبلغ إجمالى استثمارات الشركة 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2021، وبنسبة نمو 15.4%.