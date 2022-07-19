قناة السويس للتأمين تتعاقد مع «فورى» لتحصيل أقساطها إلكترونياً من العملاء

وقعت شركة “قناة السويس للتأمين” تعاقدا مع شركة “فورى” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للاستعانة بخدمات الأخيرة فى سداد أقساط وثائق التأمين من خلال الشبكة الخاصة بها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

للتسهيل على العملاء فى سداد الأقساط

وكشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب لشركة “قناة السويس للتأمين” أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مواكبة سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، بجانب التسهيل على عملاء الشركة فى سداد أقساط التأمين.

وأوضح حسن أن التعاقد تضمن إمكانية السماح بتوفير خدمة سداد أقساط التأمين على دفعات بحد أقصى 12 شهرا وفقا لرغبة العميل، ذلك فى حالة الدفع من خلال بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المختلفة والمتعاقدة مع شركة “فورى” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مثل البنك الأهلى وبنك مصر وغيرهما من البنوك المتعاقد معها ضمن شبكة “فورى”.

توقيع العقد بين شركة قناة السويس للتأمين وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية

تستهدف شركة قناة السويس للتأمين تعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة وتلبية مطالبهم والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى كل العملاء المتوقعين، كذلك الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة وكذا فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.

كما تعمل الشركة على خلق الأفكار الجديدة والمقترحات الإبداعية والتحلى بمسئوليتها الاجتماعية فى تطوير وتوعية المجتمع بأهمية التأمين فى حياة الناس.

مليار جنيه أقساط قناة السويس للتأمين خلال 9 شهور

وكانت الشركة قد حققت مليار جنيه أقساطا بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 2021/2022 مقابل 897.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بمعدل نمو 15.1%.

وسددت الشركة 328.2 مليون جنيه تعويضات خلال التسعة شهور الأول من العام المالى الجارى (يوليو-مارس) 2021/2022 مقارنة بـ 273.1 مليون خلال نفس الفترة من عام 2020/2021 وبنسبة ارتفاع 20.2%.

وبلغ إجمالى استثمارات الشركة 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 15.4%.