«قناة السويس للأمن» تتعاقد مع المنطقة الصناعية فى الإسماعيلية وشركات البترول

تسلمت شركة قناة السويس للأمن والحراسات أحدث الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بداية يوليو الجارى المنشآت السكنية والإدارية التابعه للهيئة بمحافظات القناه الثلاث.

وأكد اللواء خالد العزازى رئيس مجلس إدارة الشركة فى أول حوار له بدء تلقى عروض من الشركات الخاصه والحكوميه بالمحافظات بغرض توفير أعمال التأمين والحماية والحراسة لبعض المنشآت الحيوية والصناعيه بالمحافظات وبعض المنشأت البترولية التابعة لشركات البترول.

ولفت إلى الإنتهاء من المفاوضات مع المنطقه الصناعيه بالاسماعيليه بعد إبداء رغبتها فى التعاون مع شركته الجديده بغرض تقديم مهام التأمين.

وقال العزازى إنها إنتهت أيضا من إجراء إختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف وإختيار العناصر المدربه والكوادر اللائقه نفسيا وجسديا للعمل بالأمن والحراسات.

واشار إلى تعليمات الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس بإعادة توزيع العماله داخل مبانى وشركات الهيئة وخلق فرص عمل جديده بالتزامن مع توقف التعيينات الحكومية لشباب مدن القناة.

وقال إن الشركه إنتهت من توظيف 450 فرد أمن بمدينة الإسماعيليه وجارى توفير 220 فرصة عمل لشباب السويس و75 لشباب بورسعيد كمرحله أولي.

وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة حجم فرص العمل والاعلان عنها فى حالة زيادة رغبات الجهات المختلفه الحكوميه والخاصه والاستثماريه والكومباوندات السكنيه فى الاستعانه بأفراد الشركة الجديدة، مؤكدا سعيه للتوسع فى النشاط بتأمين جهات ومنشآت خارجية بحيث لا تقتصر على تأمين منشات ومبانى هيئة قناة السويس فقط وكذا الانطلاق فى مجال الإستثمار الخارجى بالتعاقد مع الكيانات الخاصة والإستثمارية والمصانع والشركات والكومباوندات لتأمينها وتقديم خدمة أمنيه مميزه تساهم فى تعظيم الكيان كشركه مساهمه مصرية تملكها هيئة قناة السويس.

وقال إن الشركه تجرى حاليا العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية فى مجال الحفاظ على أمن المنشآت

وأضاف أنه تم الاستعانه بالخريجين ممن سبق لهم التقدم لهيئة قناة السويس منذ عام 2017 وعددهم 1500 متقدم لشغل وظائف عمال الخدمات والحماية المدنيه بمختلف إدارات الهيئة والتى تم توقيفها إلتزاما بالتعليمات الحكوميه بتقليل كثافة العاملين بالحكومة.

وأوضح أن الشركة الجديده تلتزم بتعليمات الفريق اسامه ربيع رئيس الهيئة بالتوزيع العادل لفرص العمل بمحافظات القناة الثلاث وتوفير فرص عمل بالمحافظه التى ترغب فى التعاون مع الشركة بغرض توفير الحماية والامن لمنشأتها سواء الخاصه أو الحكومية.

وقال إنه فى حالة التوسع فى أنشطة الشركة الخاصه بتأمين المنشآت خارج حدود مدن القناه الثلاث سيتم الاعلان عن فرص عمل جديده بالمحافظه التى تزاول الشركة أعمال التأمين بها .

وأوضح أن رأسمالها يصل إلى 2 مليون جنيه وتتوزع حصص رأس المال بين شركة قناة السويس للاستثمار بنسة %70 وشركة القناه لأعمال الموانى %20 والقناه للحبال بنسبة %5.

وأشار إلى سعيه لأن تنضم الشركة لمصاف الشركات الرابحه بتحقيق عوائد وإيرادات فضلا عن توفير النفقات التى كانت تتحملها هيئة قناة السويس فى تأمين منشأتها بالاستعانه بشركات أمن خاصة، إضافة عن تقديم خدمة مميزه بجودة وكفاءه عاليه فى مجال الحراسات والحفاظ على أمن المنشآت.

وقال إنها تستهدف تحقيق عوائد وإيرادات جديده ومن المتوقع زيادة فرص العماله مع التوسع فى تلقى عروض التأمين.