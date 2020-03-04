قناة السويس لتوطين التكنولوجيا : منطوق أحكام نزاع ملكية جامعة 6 أكتوبر لصالحنا

نفت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وجود أحكام قضائية تقضى بملكية سيد تونسى لجامعة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن منطوق جميع الأحكام لصالحها.

جاء ذلك فى بيان مرسل من الشركة إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، ردا على الحوار الذى أجرته جريدة المال مع سيد تونسى فى أول مارس الجارى.

وقالت الشركة إن منطوق جميع الأحكام التى استشهد بها سيد تونسى لصالح الشركة، مشيرة إلى أنها سبق ووقع اتفاق صلح فى 6 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة إلى أن سيد تونسى أقر فى اتفاق الصلح بملكية قناة السويس للجامعة بنسبة 99.68%، كما التزم بعدم معاودته المنازعة فى هذا الشأن.

نزاع ملكية جامعة 6 أكتوبر ممتد منذ ست سنوات

وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعا حول ملكيتها ممتد منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

وأجرت جريدة “المال” حوارا صحفيا منذ أيام مع سيد تونسى باعتباره طرفا رئيسيا فى القضية، مؤكدة عدم انحيازها لأى طرف فى أزمة الملكية المثارة وما يتعلق بها من تفسيرات قانونية.

وتؤكد المال ترحيبها بالتواصل مع مختلف الجهات المنخرطة فى الأزمة لاستعراض وجهة نظرها.

واستعرض سيد تونسى فى الحوار تفاصيل النزاع، وتطورات القضية فى المحاكم المصرية، وما صدر من أحكام خلال السنوات الماضية.

سيد تونسى: حصلت على أحكام نهائية بملكية الجامعة

النزاع حول ملكية جامعة 6 اكتوبر

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما فى فبراير الماضى يقضى بملكية رجل الأعمال سيد تونسى لجامعة 6 أكتوبر بشكل نهائى،وفقا لتفسيره، بينما تقول شركة قناة السويس إن منطوق الحكم عكس ذلك.

وقال تونسى إنه خاطب وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، بمضمون الأحكام للحفاظ على حقوقه فى الجامعة.

كما خاطب الجهات الرقابية بسوق المال المصرى لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

واستملت شركة قناة السويس إدارة جامعة 6 أكتوبر نهاية يناير 2019، كما انتخبت مجلس جديد للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق.

جامعة 6 أكتوبر تضم تسع كليات و11 معهدا للتعليم الجامعى

وتضم جامعة 6 أكتوبر تسعة كليات وإحدى عشر معهدا للتعليم الجامعى، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة بنوك منها: «المصرف العربى الدولى»، و«الأهلى الكويتى المصري»، و«المصرف المتحد»، و«مصر إيران للتنمية».

كما تسهم عدة شركات أخرى بنسبة مختلفة منها: «الأهلى للاستثمارات»، و«مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، بجانب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 909 ملايين جنيه، موزعًا على 90.90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وتضاعفت أرباح الشركة تسعة مرات تقريبا خلال العام المالى 2018-2019 لتسجل 476.6 مليون، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن سبب تلك القفزة فى الأرباح يرجع إلى تسجيلها أرباحا فى شركات شقيقة بقيمة 472 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019 مقارنة بنحو بقيمة صفرية في 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية للشركة في سبتمبر من كل عام وتنتهي في أغسطس.