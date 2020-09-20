«قناة السويس» لتوطين التكنولوجيا تخاطب «مصر للتأمين» لفسخ اتفاقها مع سيد تونسى

خاطبت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا شركة مصر للتأمين لفسخ التعاقد الذى وقعه رئيس مجلس الأمناء السابق “سيد تونسى” ورد المبالغ التى حصلت عليها.

وقالت قناة السويس فى إفصاح للبورصة الأحد إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 17 سبتمبر الحالى على مخاطبة مصر للتأمين ووزير قطاع الأعمال العام لفسخ هذا الاتفاق.

ووصفت الشركة هذا الاتفاق بالباطل، وطالبت مصر للتأمين برد مبالغ مالية تؤول إليها وجامعة 6 اكتوبر.

ويعود تاريخ الاتفاق محل النزاع إلى 19 ديسمبر 2017، ووقعه سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق لجامعة 6 اكتوبر مع شركة مصر للتأمين.

ولم توضح الشركة أى تفاصيل مالية حول قيمة العقد أو قيمة المبالغ التى تطالب بردها.

وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا ممتدًا حول ملكيتها منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة.

تفاصيل النزاع بين قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورجل الأعمال سيد تونسى

النزاع حول ملكية جامعة 6 اكتوبر

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا فى فبراير الماضى يقضى بملكية رجل الأعمال سيد تونسى لجامعة 6 أكتوبر بشكل نهائى، وفقًا لتفسيره، بينما تقول شركة قناة السويس إن منطوق الحكم عكس ذلك.

وقال تونسى إنه خاطب وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، بمضمون الأحكام للحفاظ على حقوقه فى الجامعة.

كما خاطب الجهات الرقابية بسوق المال المصرى لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

قناة السويس : منطوق الأحكام كلها فى صالحنا

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من جانبها نفت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وجود أحكام قضائية تقضى بملكية سيد تونسى لجامعة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن منطوق جميع الأحكام لصالحها.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 4 مارس الماضى إن منطوق جميع الأحكام التى استشهد بها سيد تونسى لصالح الشركة، مشيرة إلى أنها سبق ووقع اتفاق صلح فى 6 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة إلى أن سيد تونسى أقر فى اتفاق الصلح بملكية قناة السويس للجامعة بنسبة 99.68%، كما التزم بعدم معاودته المنازعة فى هذا الشأن.

واستملت شركة قناة السويس إدارة جامعة 6 أكتوبر نهاية يناير 2019، كما انتخبت مجلسًا جديدًا للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق.

جامعة 6 أكتوبر تضم تسع كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى

وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة بنوك منها: «المصرف العربى الدولى»، و«الأهلى الكويتى المصري»، و«المصرف المتحد»، و«مصر إيران للتنمية».

كما تسهم عدة شركات أخرى بنسبة مختلفة منها: «الأهلى للاستثمارات»، و«مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، بجانب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 909 ملايين جنيه، موزعًا على 90.90 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات.

وتضاعفت أرباح الشركة 9 مرات تقريبا خلال العام المالى 2018-2019 لتسجل 476.6 مليون، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن سبب تلك القفزة فى الأرباح يرجع إلى تسجيلها أرباحا فى شركات شقيقة بقيمة 472 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019 مقارنة بنحو بقيمة صفرية في 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية للشركة في سبتمبر من كل عام وتنتهي في أغسطس.