«قناة السويس لتأمينات الحياة» تضخ 20 مليون جنيه زيادة في رأسمالها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل النظام الأساسى لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وتضمن ذلك المادتين 6 و7 ، ووفقات للتعديلات حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه والمصدر 180 مليون جنيه موزعا على 18 مليون سهم، وقيمة كل منها 10 جنيهات.

رأس مال شركة قناة السويس لتأمينات الحياة المرخص به 300 مليون جنيه

ونصت المادة 7 بعد تعديل النظام الأساسى على أنه يتكون رأس مال شركة قناة السويس لتأمينات الحياة من 18 مليون سهم اسمية.

وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس مال الشركة بأسهم عددها 18 مليون سهم، وقيمتها 180 مليون جنيه، وقد دفعوا 100% من القيمة الاسمية للأسهم وذلك وفقا للجدول التالى.

الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه شركة قناة السويس للتأمين 14400000 144000000 شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية 1900723 19007230 الصندوق الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس 1623779 16237790 صندوق التأمين الخاصة بالعاملين بشركة المقاولون العرب 64683 646830 محمود عثمان أحمد عثمان 3605 36050 محمد حسين أحمد عثمان 3605 36050 عثمان محمد أحمد عثمان 3605 36050 الإجمالى 18000000 180000000

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وكما تم ايداع مبلغ وقدره 20 مليون جنيه وهذا المبلغ يمثل نسبة 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وهو من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات ليصبح راس المال المدفوع 180 مليون جنيه بدلا من 160 مليون جنيه.

180 مليون جنيه رأس المال المدفوع للشركة بعد الزيادة

وجاء قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

وتم ذلك أيضا بعد الاطلاع على القانون 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بشأن النظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم 499 لسنة 2012 بتسجيل شركة قناة السويس تأمينات الحياة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم 31، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن.