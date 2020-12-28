«قناة السويس»: كوبري النصر العائم يسجل مرور 17 مليون مركبة منذ افتتاحه

أعلنت هيئة قناة السويس، أن كوبري النصر العائم بقطاع بورسعيد، سجل متوسطا يوميا للمرور بلغ ١٢ ألفا و٤٠٠ سيارة يومياً، وذلك على مدار ١٦ ساعة تشغيل للكوبري، لتصل إجمالي المركبات العابرة منذ افتتاحه في 2016 وحتى نهاية 2020 ، نحو ١٧ مليونا و ٨٥٦ ألف مركبة.

وتابعت هيئة قناة السويس أن الكباري العائمة التي أنشأتها على طول القناة دوراً محورياً في ربط سيناء بالوادي، وذلك من خلال تسهيل حركة التجارة والانتقال بين ضفتي القناة عبر شرايين جديدة بعد أن كانت المعديات هي الوسيلة الرئيسية لسنوات طويلة للعبور، مما يساهم في خدمة المشروعات التنموية بمنطقة القناة عبر سلسلة متكاملة من محاور العبور المختلفة.

ويذكر أنه تم افتتاح كوبري 28 ديسمبر عام 2016، ويعد أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتم تحديد موقع الكوبري جنوب ميناء بورسعيد بالكيلومتر 4.130، ويبلغ الطول الإجمالي للجزء المعدني للكوبري بدون المراسي 424 مترا بوزن 2600 طن.

وتسهيلا على المواطنين، وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة، قامت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة بإصدار تطبيق هاتفي مخصص لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق للظروف الملاحية، وغير ذلك من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألفا مستخدم قاموا بالفعل بتحميل التطبيق على هواتفهم، من بينهم ما يزيد عن 55 ألف مستخدم متفاعل بنظام الـ IOS لهواتف الآي فون ونظام الأندرويد.