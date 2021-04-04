نقل وملاحة

«قناة السويس» : فتح مظاريف لبناء قاطرة عملاقة الشهر المقبل

بقوة شد 180 طنا
نادية سلام 9:04 ص, الأحد, 4 أبريل 21 9:04 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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كشف المهندس نشأت نصر الدين، وكيل مدير إدارة التحركات، ورئيس اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي بهيئة قناة السويس، عن الانتهاء من طرح مناقصة أمام الترسانات العالمية لبناء قاطرة بقوة شد تصل إلى 180 طنا، على أن يكون فتح المظاريف الشهر المقبل.

وأضاف نصر الدين أنه تم بناء خمس قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا، عبر إسناد اثنتين إلى ترسانة جونزوا الصينية، والباقى بترسانة بورسعيد بمعدات أوروبية وماكينات يابانية.

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وأوضح أن لدى إدارة التحركات نحو 30 قاطرة و78 لنشا بأوناش عائمة، بما يتناسب مع التطور الهائل فى بناء السفن.

وعن نجاح تعويم السفينة Evergiven، قال نصر الدين إن قاطرات إدارة التحركات اجتهدت لمدة 6 أيام وبفترة عمل متواصلة تصل إلى 7 ساعات يوميا، بهدف تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف أن الإدارة واجهت تحديا كبيرا عندما ألحقت قاطرتين تحت البناء فى ترسانة بورسعيد، فى الخدمة لدعم باقى القاطرات فى التعويم، وتم تجهيزهما بالأطقم والمهمات.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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