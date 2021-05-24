نقل وملاحة

قناة السويس عن إيفر جيفن : عرضت دفع 150 مليون دولار تعويضات وهو مبلغ هزيل لا يغطي الخسائر (فيديو)‎

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن هذا العرض بعدما خفضنا التعويض من 960 إلى 550 مليونا
محمد مجدي 1:21 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 1:21 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة قامت بتخفيض مبلغ تعويض الأضرار التي نتجت عن سفينة إيفر جيفن ، حيث تم تخفيض التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن مبلغ التعويض الذي تم عرضه بقيمة 550 مليون دولار ، تم عرضه بتسهيلات في السداد حيث دفع 200 مليون دولار نقدا ، والباقي 350 مليون دولار بتسهيلات عبر خطاب ضمان للبنوك .

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وأضاف ربيع ان الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بذل لنجاح تعويم السفينة مرة أخري ، قائلا: مش مقدرين المجهود اللي عملناه وإننا نجحنا في تعويم السفينة في 6 أيام دون خسائر، سواء في السفينة أو العنصر البشري، ولم نلقي التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي تم بذله.

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وكشف ربيع أن الشركة المالكة لسفينة ايفرجيفين عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ هزيل لا يغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها ، مؤكدا أن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أزمة السفينة .

وقال ربيع إن هيئة قناة السويس لا تبحث عن مكسب بل تعويض لتغطية خسائرها نتيجة الجنوح وما سببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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