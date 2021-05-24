قناة السويس عن إيفر جيفن : عرضت دفع 150 مليون دولار تعويضات وهو مبلغ هزيل لا يغطي الخسائر (فيديو)‎

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن هذا العرض بعدما خفضنا التعويض من 960 إلى 550 مليونا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة قامت بتخفيض مبلغ تعويض الأضرار التي نتجت عن سفينة إيفر جيفن ، حيث تم تخفيض التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن مبلغ التعويض الذي تم عرضه بقيمة 550 مليون دولار ، تم عرضه بتسهيلات في السداد حيث دفع 200 مليون دولار نقدا ، والباقي 350 مليون دولار بتسهيلات عبر خطاب ضمان للبنوك .

وأضاف ربيع ان الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بذل لنجاح تعويم السفينة مرة أخري ، قائلا: مش مقدرين المجهود اللي عملناه وإننا نجحنا في تعويم السفينة في 6 أيام دون خسائر، سواء في السفينة أو العنصر البشري، ولم نلقي التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي تم بذله.

وكشف ربيع أن الشركة المالكة لسفينة ايفرجيفين عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ هزيل لا يغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها ، مؤكدا أن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أزمة السفينة .

وقال ربيع إن هيئة قناة السويس لا تبحث عن مكسب بل تعويض لتغطية خسائرها نتيجة الجنوح وما سببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة .