«قناة السويس» ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً فى تصنيف «US NEWS» لعام 2023

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حصول الجامعة على المركز التاسع على مستوى مصر ، حيث تقدم ترتيب الجامعة عالمياً من 914 وصولا إلى 807 هذا العام ، وبترتيب 725 عالمياً في مجال الطب الإكلينيكي، وذلك وفق نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقاً للمصنف الامريكى يو اس نيوز US-News والتى نشرت فى 25 أكتوبر الجاري.

وصرح “مندور” بأن الجامعة تحافظ على مكانتها ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف يو إس نيوز الدولي”2023″، مشيداً بجهود الباحثين بالجامعة للحفاظ على ترتيب عالمى متميز، مؤكداً على مواصلة المجهودات والخطوات اللازمة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي هو من أهم التصنيفات دولياً حيث يعد مؤشراً للآداء البحثي بالجامعة، مؤكداً أن تقدم الجامعة في التصنيف يرجع إلى عدة إجراءات اتخذتها الجامعة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والدعم الفنى ورفع كفاءة الباحثين في النشر الدولي من خلال الدورات التدريبية.

إضافة إلى الجهود المثمرة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى في إتاحة قواعد البيانات العلمية علي بنك المعرفة المصري، والدعم والدورات التدريبية المستمرة لبناء كفاءة الباحثين في النشر الدولى.



وأوضحت الدكتورة سحر الشطوري القائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يستند على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات من حيث السمعة الإقليمية والعالمية، والبحوث المنشورة وعدد الإستشهادات بها، والشراكات الدولية في الأبحاث، مشيره إلي أن معايير التقييم تشمل عدد الإصدارات، والكتب، والمؤتمرات المفهرسة عالمياً.