قناة السويس : سفن الحاويات العابرة تحقق زيادة 5.3%

خلال أغسطس الماضينادية صابر سجلت حركة نقل الحاويات العابرة بقناة السويس، ارتفاعا في أعدادها وحمولاتها خلال أغسطس الماضي تزامنا مع تنافس كبري الخطوط الملاحية في بناء سفن الحاويات العملاقة بحمولة تتعدي الـ22 ألف حاوية. ووقفا للتقارير الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، سجلت سفن الحاو

خلال أغسطس الماضي

نادية صابر

سجلت حركة نقل الحاويات العابرة بقناة السويس، ارتفاعا في أعدادها وحمولاتها خلال أغسطس الماضي تزامنا مع تنافس كبري الخطوط الملاحية في بناء سفن الحاويات العملاقة بحمولة تتعدي الـ22 ألف حاوية.

ووقفا للتقارير الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، سجلت سفن الحاويات العابرة خلال أغسطس الماضي عبور 495 سفينة بزيادة بلغت 5.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل 470 سفينة.

كما سجلت حمولات تلك السفن 52.7 مليون طن بزيادة بلغت 5.4% مقابل حمولات بلغت 50 مليون طن في نفس الفترة العام الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن قناة السويس تقوم بحساب رسوم العبور من خلال قياس حجم الحمولات فقط.

وأوضح أنه مع بداية العام الجاري ، شهد سوق سفن الحاويات نموا في العالم بلغت نسبته 5%، مشيرا إلى أن النقل البحري شهد ظهور أجيال جديدة من سفن الحاويات وصلت حمولاتها مؤخرا الي اكثر من 21 آلاف حاوية.

وقال إن السفينة العملاقة من الحاويات العابرة بالقناة تساوي 3 سفن نمطية ، لذلك جاء مشروع أزدواج قناة السويس، لزيادة الطاقة العددية لقناة السويس من تلك السفن العملاقة ، موضحا أن قناة السويس مهيأة حاليا لاستقبال 100% من إسطول الحاويات في العالم .

كما أعلنت تقارير ملاحية حديثة أن عام 2017 شهد بناء 11 سفينة حاويات عملاقة لاربع خطوط ملاحية عملاقة ، موضحا أن الخط الملاحي OOCL ، قام ببناء سفينتين بحمولة 21 الف و413 حاوية ، وهما (OOCL Hong Kongو OOCL Germany )بطول 399.8 متر وعرض 58.8 متر

وقام الخط الملاحي Maersk قام ببناء 3 سفن عملاقة بطول 399 متر وعرض 58.8 متر ، وبحمولة 20.5 الف حاوية ، وهم ( Madridو Munich , Moscow)

كما قام الخط لملاحى اليابانى Mitsui O.S.K. Lines، قام ببناء 3 سفن عملاقة بحمولة 20ألف و170 حاوية وبطول 400 متر وعرض 58.8 مترا وهما ( Mriumphو Trust ,Tribute ) واخيرا قام الخط الملاحي MSC ببناء 3 سفن حاويات مع بداية 2017 بحمولة 19 الف و222 حاوية وهم (Tina ، Leanna، Rifaya)

وقد استحوذت ترسانات كوريا الجنوبية على النسبة الأكبر من بناء السفن خاصة الحاويات خلال النصف الأول من العام الجاري ، تليها الصين.

كما أعلنت أول أمس شركة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات إنها طلبت ببناء 9 ناقلات حاويات تعادل 22 ألف حاوية بقيمة تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار مع دخول أول سفن منها الخدمة مع نهاية 2019 وذلك للمساعدة فى تقليل التكاليف ولاسيما فى الطرق بين آسيا وأوروبا .

وكانت شركة CMA CGM وقعت خطاب نوايا مع شركتين صينيتين لبناء 9 ناقلات عملاقة بسعة 22 ألف حاوية والتى ستصبح بعد الانتهاء منها أكبر سفن حاويات فى العالم من حيث سعة الحاويات على أن تقوم شركة CSSCهودنوج زونجهوا ببناء 5 ناقلات و شركة شنغهاى وايجاوكياو لبناء الناقلات بتصنيع الأربعة الباقية.