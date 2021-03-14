نقل وملاحة

قناة السويس : حريق غرفة الإعاشة بورشة التمساح أسفر عن 9 حالات اختناق

أكدت أن الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة
المال - خاص 8:55 م, الأحد, 14 مارس 21 8:55 م, الأحد, 14 مارس 21

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أصدرت هيئة قناة السويس الأحد بيانا يتعلق بالحريق الذي اندلع اليوم في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف.

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وقالت : “على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس والحماية المدنية للسيطرة على الحريق”.

وتابعت: ” نجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم”.

وأكدت هيئة قناة السويس أن “الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة”.

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بقلم المال - خاص

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