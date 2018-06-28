قناة السويس: حركة نقل الغاز المسال ارتفعت 22% خلال 5 أشهر

مصدر بالقناة : قرار زيادة بقايا شحنات الغاز إلى 5%نادية سلامسجلت قناة السويس خلال الشهور الخمسة الماضية عبور 293 ناقلة غاز بزيادة 21% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والذي سجل عبور 241 ناقله غاز ووفق بيان سجلت الحمولات العابرة لناقلات الغاز خلال الـ5 أشهر

مصدر بالقناة : قرار زيادة بقايا شحنات الغاز إلى 5%





نادية سلام

سجلت قناة السويس خلال الشهور الخمسة الماضية عبور 293 ناقلة غاز بزيادة 21% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والذي سجل عبور 241 ناقله غاز

ووفق بيان سجلت الحمولات العابرة لناقلات الغاز خلال الـ5 أشهر الماضية 30 مليون و967 الف طن مقابل 25 مليونا و294 ألف طن، خلال نفس الفترة 2017 ،وبزيادة 22% .

وفي سياق مختلف، قررت هيئة قناة السويس، تعديل نسبة الكمية المسموح بها من بقايا الشحنة من الغاز الطبيعي المسال “LNG” – بلائحة الملاحة – من 2% إلى 5% ، من الحمولة الساكنة للسفينة لكي تتمتع بفئة رسوم السفن الفارغة .

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس أن القرار جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلي ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتشجيعا لعبور المزيد من تلك النوعية من السفن

وكشفت عن أن وجود كمية صغيرة من الحمولة السابقة من الغاز علي ناقلات الغاز المسال (LPG) (بما لا يزيد عن نسبة 5% بدلا من 2% من الحمولة الساكنة جاء للحفاظ علي درجة الحرارة منخفضة داخل خزانات الشحنة كي تكون قادرة علي تلقي شحنات جديدة ولا تفقد ميزتها كسفن فارغة أثناء عبورها القناة .

وقالت إن القرار يعد تعديل للفقرة الرابعه الفقرة 4 من البند (H) مادة 96 صفحة 185 من لائحة الملاحة ومن المقرر بدء تطبيق المنشور في الأول من يوليو القادم .

وفي السياق نفسه ،