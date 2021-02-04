نقل وملاحة

قناة السويس توقّع مذكرة تفاهم مع شركة Empire اليونانية لدعم التعاون في مجالات النقل البحري

لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
نادية سلام 10:40 ص, الخميس, 4 فبراير 21 10:40 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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 شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة اليونانية Empire chemical tanker holding inc لدعم سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان.

وتنص مذكرة التفاهم على عقد شراكة إستراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال إنشاء شركة تابعة مشتركة تعمل على تيسير التجارة الدولية، وعمليات تصدير واستيراد البضائع من وإلى مصر من خلال امتلاك وتشغيل وإدارة مجموعة من السفن والناقلات.

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وتتسع مجالات العمل وفقًا لأهداف الشركة للعمل على تطوير الأسطول البحري المصري وتعزيز دوره في قطاع النقل البحري، علاوة على تعظيم الاستفادة مما تطرحه الشراكة من فرص واعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من الفوائد المتبادلة للجانبين.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في أن يثمر التعاون المشترك مع الشركة اليونانية عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال النقل البحري بما يحقق الاستفادة المثلى مما يمتلكه الجانبان المصري واليوناني من خبرات وقدرات في هذا المجال وبما يدعم التوجه العام للدولة المصرية بعقد شراكات مع شركاء النجاح والدول الصديقة ممن تربطنا بهم علاقات تاريخية ممتدة.

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وأكد رئيس الهيئة استعداده الدائم لتقديم كل سبل الدعم وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات التي من شأنها تحويل مذكرة التفاهم إلى واقع ملموس، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام فريق عمل مشترك من الجانبين بالتعاون خلال الفترة المقبلة لإعداد دراسات الجدوى والانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع.

من جانبه تقدَّم السيد Leonidas s.polemis، المدير التنفيذي للشركة اليونانية، بالشكر للفريق أسامة ربيع على ما لمسه من تعاون بنّاء وجادّ من جانب هيئة قناة السويس، متمنيًا النجاح لهذه الشراكة التي من شأنها توطيد العلاقات اليونانية المصرية، ودعم التقارب الحضاري والتوافق الدبلوماسي بين البلدين.

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وقّع مذكرة التفاهم ممثلًا عن هيئة قناة السويس، المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة التخطيط والبحوث، وعن الشركة اليونانية، السيد Leonidas s.polemis المدير التنفيذي للشركة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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