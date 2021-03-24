نقل وملاحة

قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات

بالكيلو 151 ترقيم قناة
نادية سلام 10:41 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 10:41 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث. 

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

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وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزها القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

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جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، ويبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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