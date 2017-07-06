قناة السويس تنفي علاقة قناديل البحر بالمجرى الجديد

نادية صابر نفت هيئة قناة السويس، وجود أي علاقة بين حفر المجرى الملاحي الجديد للقناة، وانتشار قناديل البحر، التي ظهرت بكثافة مؤخراً على شواطيء بورسعيد والساحل الشمالي. وطالبت إدارة القناة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، من الجهات المعنية إتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول تلك القناديل إ

نادية صابر نفت هيئة قناة السويس، وجود أي علاقة بين حفر المجرى الملاحي الجديد للقناة، وانتشار قناديل البحر، التي ظهرت بكثافة مؤخراً على شواطيء بورسعيد والساحل الشمالي. وطالبت إدارة القناة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، من الجهات المعنية إتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول تلك القناديل إلى قناة السويس حماية لبيئتها البحرية.



وقال البيان، إن إدارة هيئة قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحى عالمى تضع كافة القواعد والمعايير البيئية على رأس أولوياتها، مشيراً إلى استعداد إدارة القناة تقديم أى مساعدة ممكنة فى مواجهة تلك الظاهرة على أسس علمية وفنية وبيئية سليمة.



كانت وزارة البيئة أصدرت، بياناً مؤخراً، قالت فيه إن هناك بعض الجهات التي تحاول الترويج لتسبب قناة السويس الجديدة في انتشار ظاهرة القناديل، وذلك لأغراض سياسية وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.



وأضاف البيان أن هيئة قناة السويس نفذت برامج للرصد البيئى لنوعية المياه والكائنات البحرية بالمجرى الملاحى لقناه السويس، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والتي يغطي فيها القناة وبحيراتها بشكل كامل خلال فتره الرصد التي بدأت منذ سنتان ومستمرة حتى الآن، حيث أثبتت نتائج تلك البرامج عدم وجود أي ظواهر أو مؤشرات أو نتائج علمية تشير لوجود ازدهار أو تواجد كثيف لهذه الأنواع في المنطقة التي تمت دراستها، وأنها مرتبطة بالظروف البيئية في البحر المتوسط لأن هذه الأنواع من الكائنات ليست لها، ولا تمتلك وسائل حركة وبالتالي فالمتحكم في حركتها هي التيارات والأمواج البحرية، ولذلك فانتقالها عبر القناة غير واقعي.



وأوضح البيان أن قناديل البحر هى كائنات بحرية من اللافقاريات تعيش فى البحار منذ ملايين السنين ولا تمتلك وسائل للحركة، وبالتالى فالمتحكم فى حركتها هى التيارات والأمواج البحرية، ولذلك فهى دائما تلاحظ بالقرب من الشواطئ، ولها مجسات حسية وأطراف طويلة تسمى لوامس ويتراوح حجمها بين بضع سنتيمترات وقد تتجاوز بعض الأنواع الكبيرة منها أكثر من 180 سنتيمتر، وهناك أكثر من مائتى نوع من قناديل البحر تم تصنيفها فى محيطات وبحار العالم كله. وتنتشر القناديل فى فصل الصيف الذى يعتبر موسم التكاثر ذلك، بالإضافة إلى توافر الغذاء وإرتفاع درجات الحرارة الذى تزايد بشكل ملحوظ بسبب التغيرات المناخية، وتتغذى السلاحف البحرية على قناديل البحر ونظراً لأن​قص الحاد فى عدد السلاحف البحرية نتيجة التنمية الساحلية وزيادة أحمال التلوث والصيد الجائر، أدى ذلك لزيادة أعداد قناديل البحر وتكاثرها بكثافة.​



وأشار البيان إلى أن هيئة قناة السويس يسعدها أن تقدم أى مساعدة ممكنة فى مواجهة تلك الظاهرة على أسس علمية وفنية وبيئية سليمة. واختتم البيان أن هيئة قناة السويس تحرص دائمًا على أن تكون منطقة قناة السويس قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، ومشاركة بفاعلية فى تحقيق الأهداف العالمية المستدامة التى أقرتها دول العالم عام 2015.