«قناة السويس» تمنح ناقلات مشتقات البترول تخفيضات تصل إلى 30%​

قررت هيئة قناة السويس تعديل التخفيضات الممنوحة لناقلات “المشتقات البترولية” المحملة فقط العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي -بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) ومنطقة الكاريبي من جهة وموانئ غرب شبه القارة الهندية -بدءا من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيضات تصل إلي 30%.

كما قررت منح ناقلات مشتقات البترول المحملة بين الخليج الأمريكي و الموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تخفيض يصل إلي 65% من الرسوم العادية بينما ميناء بورت كلانج وما شرقه يمنح 75% .

كما تمنح ناقلات “المشتقات البترولية” المحملة العاملة بين موانئ أمريـكا اللاتينية بدءا من كولومبيا وما جنوبها من جهة، وموانئ آسيا -بدءا من ميناء كراتشي بباكستان وما شرقه من جهة أخرى تخفيضات تصل إلي 75%.

وخلال أبريل الماضي، نشرت ” المال” تقريرا أكدت فيه تضاعف حركة نقل البترول الخام ومشتقاته خلال الفترة من فبراير 2022 إلي فبراير 2023، حسبما أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

ورصدت “المال” أن تلك الفترة شهدت تطورا في عدد ناقلات البترول وحمولاتها حيث سجل فبراير 2023 عبور 660 ناقلة بترول مقارنة مع فبراير 2022 الذي سجل 365 ناقلة، بنسبة ارتفاع قدرها حوالي 80.8%.

وجدير بالذكر أن فبراير للعام الماضي شهد إعلان الحرب الروسية الأوكرانية، كما صاحبت تلك الناقلات حمولات تضاعفت من 15.1 مليون طن في فبراير 2022 إلي 33.4 مليون طن في فبراير 2023.

وحقق شهر يناير الماضي أعلى رقم قياسي في تاريخ قناة السويس حيث سجل عبور 677 ناقلة محملة بنحو 34.5 مليون طن، وتمثل ناقلات البترول الخام نحو 8% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022.

وتابعت إحصائيات بوابة معلومات مصر أن المتوسط اليومي لحمولة سفن ناقلات البترول العابرة في قناة السويس خلال الفترة من فبراير 2022 حتي فبراير 2023 شهد تطورا كبيرا حيث تخطي 1.1 مليون طن في فبراير 2023 مقارنة بعبور 539 ألفا طن يوميا في فبراير 2022.

في السياق نفسه، شهدت حركة نقل البترول الخام بقناة السويس خلال عام 2022 عبور 2627 ناقلة بزيادة 77% مقارنة بعام 2021 الذي سجل عبور 1483 ناقلة وصاحبت تلك الأعداد حمولات من البترول الخام 164.6 مليون طن بزيادة بلغت 69% مقابل حمولات بترول خام في 2021 بنحو 97 مليون طن .

وحققت إيرادات ناقلات البترول الخام العابرة خلال عام 2022 نحو 665.6 مليون دولار بزيادة 86.6% مقارنة مع إيرادات ناقلات البترول في 2021 والتي حققت 356.5 مليون دولار.