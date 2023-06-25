قناة السويس تمنح ناقلات المشتقات البترولية بين الخليج الأمريكي والهند تخفيضات تصل إلى 75%

قررت هيئة

منح ناقلات “المشتقات البترولية” (المحملة) فقط العاملة بين موانئ الخليج الأمريكى ومنطقة الكاريبى من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 75%.

وأعلنت هيئة قناة السويس أن تطبيق تلك التخفيضات اعتبارا من مطلع يوليو المقبل حتى نهاية ديسمبر 2023.

خريطة الموانئ التي ستحصل على التخفيضات

وأوضحت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس في منشور ملاحي أن التخفيضات تشمل منح ناقلات “المشتقات البترولية” المحملة والعاملة بين موانئ الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الامريكي ومنطقة الكاريبي من جهة وموانئ غرب شبه القارة الهندية حيث ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند تخفيضاً 20% من رسوم العبورو60% للموانيء التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج.

يذكر أن مشتقات البترول تشمل الديزل والسولار والمازوت والغازات البترولية والنافتا وزيوت التشحيم وغيرها.

وتابعت أنه تقرر منح ناقلات مشتقات البترول العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي حتى ميناء بورت كلانج وما شرقه تخفيضاً 75% من رسوم العبور العادية.

وسجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار.