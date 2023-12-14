قناة السويس تمنح ناقلات الكيماويات تخفيضات تتراوح من 25 حتى 75%

قررت هيئة قناة السويس منح ناقلات “الكيماويات والسوائل الأخرى” المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي -بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي -والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة والمناطق التالية بالهند وما شرقها من جهة أخرى حوافز جديدة اعتبارا من مطلع عام 2024حتي يونيو 2024

وتشمل تلك الحوافز منح ناقلات الكيماويات العاملة بين الخليج الأمريكي و موانئ غرب شبه القارة الهندية ( بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند -تخفيض بنسبة 25٪ من الرسوم العادية

كما يتم منح الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي ولموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تخفيض 55٪بينما منح ميناء بورت كلانج وما شرقه تخفيض 75٪ من الرسوم العادية .

كما قررت هيئة قناة السويس منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى سواء محملة أو فارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية -التي تقع شمال ميناء ميامي – من جهة الهند وما شرقها حيث

الموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تخفيضا يصل الي 25٪ من الرسوم بينما العاملة حتي ميناء بورت كلانج وما شرقه تخفيض يصل إلى 35٪ من الرسوم العادية.