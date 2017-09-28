قناة السويس تمنح ناقلات الغاز تخفيضات جديدة بدءًا من أكتوبر

نادية صابرقررت هيئة قناة السويس منح ناقلات الغاز الطبيعى المسال، المحملة والفارغة، العاملة بين الخليج الأمريكى وموانئ ومناطق الخليج العربى والهند تخفيضات، تتراوح بين «30 - %50»، على أن يبدأ تطبيقها أكتوبر المقبل ولمدة عام كفترة تجريبية.ووفق منشور ملاحى لهيئة قناة السويس على موقعه

نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس منح ناقلات الغاز الطبيعى المسال، المحملة والفارغة، العاملة بين الخليج الأمريكى وموانئ ومناطق الخليج العربى والهند تخفيضات، تتراوح بين «30 – %50»، على أن يبدأ تطبيقها أكتوبر المقبل ولمدة عام كفترة تجريبية.

ووفق منشور ملاحى لهيئة قناة السويس على موقعها الإلكترونى، فإن التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن.

وتضمنت التخفيضات منح الناقلات القادمة من الخليج العربى وغرب الهند حتى ميناء كوتشى تخفيضا قدره %30 من رسوم العبور العادية، والقادمة من شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضا قدره %40 للناقلات من سنغافورة وما فى شرقها %50.

وكشف مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، أن قرار التخفيضات جاء لجذب خط الغاز الصخرى، المنقول بين أمريكا والمكسيك إلى الهند وجنوب شرق آسيا، لعبور قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح، وذلك فى إطار السياسة التسويقية التى تقوم بها هيئة القناة والقائمة على دراسة كل المتغيرات فى التجارة الدولية.

كما أكدت إحصائيات الملاحة أن قناة السويس شهدت فى أغسطس الماضى عبور 52 ناقلة غاز، بزيادة بلغت %6.1، مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، والذى سجل 49 ناقلة.

ووضعت هيئة قناة السويس عدة شروط للحصول على تلك التخفيضات، وهى أن تتقدم الشركة التى ترغب فى الاستفادة من المنشور بطلب قبل العبور عن طريق التوكيل الملاحى، وعدم توقف السفينة فى أى ميناء فيما بين المنطقتين عاليه لأغراض تجارية، وأن يقدم مشغلوها إقرارًا بذلك.



وأضاف المصدر أنه فى حالة التوقف لأغراض غير تجارية تتم موافاة الهيئة بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف، وثانية من آخر ميناء قيام، موضحًا بها تاريخه،، وثالثا من أول ميناء وصـول مدونا بها تاريخه، ومدة وصول جميع المستندات أو جزء منها هى 60 يوما من تاريخ العبور، وفى حالة تأخر بعضها أو الاعتراض عليها يتم استكمالها فى مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ العبور.

ومن الشروط أيضا أن يقدم توكيل السفينة تعهدا بسداد قيمة التخفيض الممنوحة فى حالة التوقف البينى أو عدم تقديم المستندات فى المدة المحددة، كما لا يحق للناقلة الجمع بين ذلك التخفيض وأى تخفيضات أخرى تمنحها الهيئة لناقلات الغاز الطبيعى المسال.