«قناة السويس» تمنح ناقلات البترول بين الخليج الأمريكى والخليج العربى تخفيضات من 25 - 75%

عدلت هيئة قناة السويس التخفيضات الممنوحة لناقلات البترول (الفارغة أو المحملة بالبترول الخام- حيث قررت منح ناقلات البترول العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي -بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي-ومنطقة الكاريبي من جهة، وموانئ الخليج العربي -الموانئ التى تقع داخل الخليج العربى بدءا من ميناء صور العماني -والموانئ التى تقع شرقه حتى ما قبل ميناء كراتشي بباكستان تخفيضا قدره 25%.

كما قررت منح ناقلات البترول العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ غرب شبه القارة الهندية (بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيضا قدره 35% من رسوم العبور العادية بينما منحت 75% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.

كما قررت منح ناقلات البترول الفارغة أو المحملة بالبترول الخام العاملة بين موانئ أمريـكا اللاتينية بدءا من كولومبيا وما جنوبه من جهة، وموانئ آسيا بدءا من ميناء كراتشي بباكستان وما شرقه) من جهة أخرى 75% اعتبارا من يناير حتي يونيو 2024.

يذكر أنه قد تضاعفت حركة نقل البترول الخام ومشتقاته خلال الفترة من فبراير 2022 إلي فبراير 2023، حسبما أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

ورصدت “المال” خلال سبتمبر الماضي، أن تلك الفترة شهدت تطورا في عدد ناقلات البترول وحمولاتها حيث سجل فبراير 2023 عبور 660 ناقلة بترول مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي سجل 365 ناقلة، بنسبة ارتفاع قدرها حوالي 80.8%.

وجدير بالذكر أن فبراير للعام الماضي شهد إعلان الحرب الروسية الأوكرانية، كما صاحبت تلك الناقلات، وتضاعفت من 15.1 مليون طن في فبراير 2022 إلي 33.4 مليون طن في فبراير الماضى.