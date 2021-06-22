نقل وملاحة

قناة السويس تمنح سفن الصب بين موانئ موريتانيا والشرق الأقصى تخفيضا 75%

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر بدء العمل بالمنشور للسفن التى تبحر من ميناء القيام اعـتبارا من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2021
نادية سلام 3:58 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 3:58 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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قررت هيئة قناة السويس منح سفن الصب الجاف “المحملة/الفارغة” العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة وموانئ الشرق الأقصى “بداية من ميناء Port Klang وما شرقه” من جهة أخرى تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية ، تلبية لرغبة ملاك ومشغلى سفن الصب الجاف “المحملة/الفارغة ، من عملاء هيئة قناة السويس.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر بدء العمل بالمنشور للسفن التى تبحر من ميناء القيام اعـتبارا من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2021.

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واشترطت هيئة قناة السويس فى منشور ملاحى على موقعها الإلكترونى، أن تتقدم الشركة المشغلة التى ترغب فى الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل الإبحار من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.2) عدم توقف السفينة فى أى ميناء فيما بين ميناءى القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف فى أى ميناء بين مينائى القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاتنا بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.

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ويتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبور على أن يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لتاريخ العبور على أن ترسل (جميع مستندات التخفيض الخاصة برحلة السفينة) دفعة واحدة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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