قناة السويس تمنح سفن الصب الجاف العاملة بين موانيء البحر الأحمر وغرب أفريقيا تخفيضات جديدة

قررت هيئة قناة السويس منح المحملة و الفارغة العاملة بين الموانئ المصرية على البحرالأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى، نسب تخفيض تتراوح بين 20إلي 45% ،إعـتبـارا من مطلع نوفمبر 2023 وحتى 30 يونية 2024.

وأكدت هيئة القناة في منشور ملاحي علي موقعها الإلكتروني أنه تقرر منح سفن الصب الجاف المحملة والفارغة بين موانيء البحر الأحمر والموانيء الافريقية بدول غانا و توجو و بنين و نيجيريا تخفيضاً وقدره 20% من رسوم العبور العادية بينما تمنح موانيء دولة موانئ دولة الكاميرون وما جنوبها تخفيضاً وقدره 45% من رسوم العبور .

وأوضحت قناة السويس أن تلك التخفيضات – والتي تم الإعلان عنها لأول مرة – جاءت تشجيعاً لسفن الصب الجاف المحملة و الفارغة لعبور قناة السويس

وأشترطت هيئة قناة السويس أن تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من هذا المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل إبحار السفينة من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.