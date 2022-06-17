«قناة السويس» تمنح السفن السياحية حوافز تصل إلى 50% في رحلتي الذهاب والعودة

عدلت هيئة قناة السويس من الحوافز المقدمة الي “سفن الركاب” و”السفن السياحية” (المحملة بالركاب فقط) والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر .

وأكدت في منشور ملاحي ، مساء أمس الخميس ، عن منح تخفيض للسفن السياحية والمحملة بالركاب فقط تخفيضاً يصل الي 50% من رسوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة ، شريطة ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعةأما إذا قلت مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة تحتسب نسبة التخفيض بالطريقة التالية: حاصل ضرب 50% في عدد ساعات التوقف في الموانئ المصرية، مقسومه علي مدة التوقف (72) ساعة.

وأوضحت إدارة قناة السويس ،إنه في حالة أن قلت عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية وبحد أدنى 12 ساعة يتم احتساب نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر.

كما تحدد فترة تردد السفينة على الموانئ المصرية والأجنبية بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر التي يحتسب عنها التخفيض في حالة منح التخفيض عن رحلة واحدة: تحدد فترة التردد بـ 30 يوم قبل يوم العبور ومثلها بعد يوم العبور،بينما في حالة منح التخفيض عن رحلتين (ذهاب وعودة) ،تحدد فترة التردد بـ30 يوم قبل يوم العبور (في رحلة الذهاب) و 30 يوم بين الرحلتين و 30 يوم بعد يوم العبور في رحلة العودة. ويتم تطبيق التخفيض ر على “سفن الركاب” و”السفن السياحية”دون تحديد الحمولة الكلية، والتي وصلت في منشور سابق إلي أكثر من 300طن .