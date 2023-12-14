«قناة السويس» تمنح حوافز جديدة لحاويات الساحل الشرقى الأمريكى - جنوب آسيا

​قررت هيئة قناة السويس تعديل منح تخفيض سفن الحاويات (المحملة أو الفارغة) القادمة من الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا اعتبارا من يناير المقبل حتي يونيو 2024.

وتشمل التخفيضات منح سفن الحاويات (المحملة أو الفارغة) القادمة من ميناء “نورفولك” وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضات قدرها 40% من الرسوم العادية، بالإضافة إلي منح سفن الحاويات (المحملة أو الفارغة) القادمة من الموانئ جنوب “نورفولك” ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه- تخفيضا بنسبة 60%.

ومنح 50% تخفيضا لسفن الحاويات العاملة بين موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج .

وكشفت ” المال ” خلال سبتمبر الماضي عن تحقيق حركة تجارة الحاويات العالمية المارة بقناة السويس خلال عامها المالي المنقضي 2022/ 2023 إيرادات بلغت 4 مليارات و175 مليون دولار بزيادة 22.4 % أي بفارق 765.7 مليون دولار مقارنة مع العام المالي الأسبق 2022/2021 .

كما تمثل إيرادات عبور سفن الحاويات نحو 45% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 ، لاسيما أن “الحاويات ” حققت طفرة كبيرة بعبور 6046 سفينة بزيادة 6.5% مقارنة بعبور 5674 سفينة حاويات خلال العام المالي 2022/2021 ، أي بفارق 372 سفينة .

كما سجلت حمولات سفن الحاويات عبور 641.3 مليون طن زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.23% مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021 والذي سجل حمولات بلغت 639.8 مليون طن ، أي بفارق 1.47 مليون طن .

يشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية على مدار تاريخ القناة، إذ حققت إيرادا سنويا ماليا بلغ 9.4 مليار دولار.