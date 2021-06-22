قناة السويس تمنح تخفيضا 5% لحاملات السيارات من غرب أوروبا لجنوب شرق آسيا

وقالت هيئة قناة السويس في منشورها اليوم الثلاثاء، إن تطبيق ذلك المنشور اعتبارا من بداية يوليو حتي نهاية ديسمبر 2021

في إطار تلبية رغبة ملاك ومشغلي السفن حاملات السيارات عملاء هيئة قناة السويس، قررت هيئة قناة السويس منح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجــهة مباشرة إلى ميناء بورت كيلانج السنغافوري وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 5% من رسوم العبور العادية٠

وقالت هيئة قناة السويس في منشورها اليوم الثلاثاء، إن تطبيق ذلك المنشور اعتبارا من بداية يوليو حتي نهاية ديسمبر 2021.

وقامت الهيئة بمنح تخفيضات للخطوط الملاحية كأدوات تسويقية لجذب السفن التى تسلك طرقا أخرى بديلة،على رأسها رأس الرجاء الصالح، بناء على دراسة تكاليف تشغيل رحلة عبور السفينة بقناة السويس، مقارنة مع غيرها من القنوات البديلة، خاصة أن عبور تلك الطرق يستغرق وقتا طويلا دون سداد رسوم عبور، مقارنة بقناة السويس.