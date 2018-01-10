قناة السويس تمنح تخفيضات 75% لناقلات البترول المتجهة إلى آسيا

نادية صابر أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، منح تخفيضات جديدة لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانـــئ الخليج الأمريكي و منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا تبدأ من 45% حتى 75% على رسوم المرور بقناة السويس. جاء ذلك بموجب قرار نشرته الهيئة منذ قليل يتضم

نادية صابر

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، منح تخفيضات جديدة لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانـــئ الخليج الأمريكي و منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا تبدأ من 45% حتى 75% على رسوم المرور بقناة السويس.

جاء ذلك بموجب قرار نشرته الهيئة منذ قليل يتضمن تخفيضات بنسبة 45% على رسوم المرور لناقلات النفط الخام القادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بدءا من Karachi بباكستان إلى Cochin بالهند.

فيما تقرر منح الناقلات القادمة من الموانئ الواقعة شرق Cochin تخفيضا بنسبة 75٪ من رسوم قناة السويس العادية.

وتقرر منح تخفيضات تصل لـ65% من رسوم المرور لناقلات البترول القادمة من موانئ أمريكا اللاتينية بدءا من كولومبيا (جزيرة سان أندريس – وجنوبها إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بدء من Karachi بباكستان حتي Cochin بالهند.

وقالت قناة السويس في منشور ملاحي على موقعها اليوم إن القرار جاء لتلبية رغبات مشغلي وملاك السفن ولجذب الخطوط الملاحية للمرور بقناة السويس.

وكانت قناة السويس أعلنت أول يناير الجاري تجديد تخفيضات على رسوم المرور لناقلات النفط العملاقة والحاويات وسفن الصب العامة والجافة بنسب تتراوح ما بين 40%إلى 75% من قيمة رسوم المرور بدءاً من أول يناير الجاري.