قناة السويس تمنح تحفيضات جديدة لناقلات الغاز بين 30 و50%

نادية صابرقررت هيئة قناة السويس منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكى وموانئ ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها عدة التخفيضات تتراوح من 30 الي 50%.علي أن يبدأ تطبيقه مع بداية أكتوبر القادم لمدة عام.ووفق منشور ملاحي لهيئة قناة ال

نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكى وموانئ ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها عدة التخفيضات تتراوح من 30 الي 50%.

علي أن يبدأ تطبيقه مع بداية أكتوبر القادم لمدة عام.

ووفق منشور ملاحي لهيئة قناة السويس علي موقعها الإلكتروني، أكدت أن التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن عملاء قناة السويس وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور قناة السويس .

وتضمنت التخفيضات منح الناقلات القادمة من الخليج العربي وغرب الهند حتى ميناء كوتشى تخفيضا قدره 30% من رسوم العبور العادية ، والقادمة من شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضا قدره 40% من رسوم العبور العادية، ومنح الناقلات القادمة من سنغافورة وما شرقها تخفيضا قدره 50% من رسوم العبور العادية.

ووضعت هيئة قناة السويس عدة شروط للحصول علي تلك التخفيضات وهي أن تتقدم الشركة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب قبل العبور عن طريق التوكيل الملاحي ، وعدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين المنطقتين عاليه لأغراض تجارية ويقدم مشغلو السفينة إقرار بذلك.

وأضافت أنه في حالة التوقف لأغراض غير تجارية يتم موافاة الهيئة بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف مع تقديم شهادة من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وشهادة من أول ميناء وصـول موضحا بها تاريخ الوصول ،ومدة وصول جميع المستندات أو جزء منها هي 60 يوما من تاريخ العبور وفى حالة تأخر بعض المستندات أو الاعتراض عليها يتم استكمالها في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ العبور .

ومن الشروط أيضا أن يقدم توكيل السفينة تعهد بسداد قيمة التخفيض الممنوحة في حالة التوقف البيني أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة عاليه، كما لا يحق للناقلة الجمع بين ذلك التخفيض وأية تخفيضات اخرى تمنحها الهيئة لتاقلات الغاز الطبيعي المسال