قناة السويس تمنح أفضلية فى تسعير 90 كيلو لموانئ دبى

❏ عدم التقيد بالأسعار القديمة المحددة بدولار للمتر غير المرفق و3 للمرفقأحمد عاشور اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبى، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو متر مربع، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين. وقالت مصادر مطلعة لـ«

❏ عدم التقيد بالأسعار القديمة المحددة بدولار للمتر غير المرفق و3 للمرفق

أحمد عاشور

اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبى، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو متر مربع، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الهيئة الاقتصادية، وافقت على إعادة تسعير الأراضى، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، فى إطار منح أفضلية للمستثمر الإماراتى باعتباره، سيشارك فى تنمية مساحات واسعة.

وأضافت أن «موانئ دبى» تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضى، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد تسعير الأرض المخصصة لموانئ دبى، محوراً رئيسياً فى الاتفاق الذى وقعته الهيئة الاقتصادية، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة أعلن أنه سيتم تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصتها فى رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 لـ«موانئ دبى».

ولفت «مميش» إلى أن شكل مساهمة الهيئة فى الشركة الجديدة، سيكون قاصرا على الشراكة بالأرض، وستتولى «موانئ دبى» ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية.

وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.

وقال «مميش» إنه من المقرر البدء فى إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذى أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وكان قد تم الاتفاق على وضع إستراتيجية لاستغلال الأراضى، تضم 11 صناعة تلبى احتياجات السوق المحلية، وخطة موانئ دبى فى توسعاتها الخارجية.

يذكر أن موانئ دبى العالمية (DP World)، واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، ولها مقرات إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات، وهى متفرعة عن شركة دبى العالمية – الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى – بدولة الإمارات العربية المتحدة.