 قناة السويس تمد تخفيضات ناقلات الـ«LPG» بين الساحل الشرقي الأمريكي والهند لنهاية 2023

جددت هيئة

التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي المسال “LPG”، المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة والهند وما‎ ‎شرقها من جهة أخرى، بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضح منشور ملاحي صادر من هيئة القناة، أنه تقرر منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة/الفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي، من جهة موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي تخفيضا وقدره 25%.

وتصل نسبة التخفيضات المقدمة للناقلات القادمة أو المتجهة من الخليج الامريكي الي الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل بورت كيلانج إلي 55% من رسوم العبور العادية، بينما موانئ Port Klang ، وما شرقه تمنح تخفيضا 75% من رسوم العبور العادية.

كما قررت قناة السويس منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة أوالفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء كيلانج من جهة أخري تخفيضاً 25% من رسوم العبور العادية ، وموانئ “كيلانج ، وما شرقه تمنح تخفيضا يصل الي 35% من رسوم العبور العادية.

وسجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار.