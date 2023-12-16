قناة السويس تمد تخفيضات ناقلات الـ«LPG» بين الساحل الشرقي الأمريكي والهند حتى يونيو 2024

مدت هيئة قناة السويس منح التخفيضات لناقلات الغاز البترولي المسال “LPG”، المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى، من جهة والهند وما‎ ‎شرقها من جهة أخرى، بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، حتي منتصف عام 2024.

وأوضح منشور ملاحي صادر من هيئة القناة، أنه تقرر استمرار منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي، بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي، من جهة موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي تخفيضا وقدره 25%.

وتصل نسبة التخفيضات المقدمة للناقلات القادمة أو المتجهة من الخليج الأمريكي إلى الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل بورت كيلانج إلى 55% من رسوم العبور العادية، بينما موانئ Port Klang، وما شرقه تمنح تخفيضا 75% من رسوم العبور العادية.

كما قررت قناة السويس منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية – التى تقع شمال ميناء ميامى – من جهة والموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء كيلانج من جهة أخري تخفيضاً 25% من رسوم العبور العادية، وموانئ “كيلانج، وما شرقه تمنح تخفيضا يصل إلى 35% من رسوم العبور العادية.

وحققت هيئة قناة السويس طفرة قوية فى إجمالى إيراداتها والرسوم المحصلة من السفن العابرة لها خلال الربع الأول من العام المالى 2023 – 2024، مسجلة حوالى 2.6 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022/ 2023، والذى جمعت خلاله 2.1 مليار دولار.