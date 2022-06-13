قناة السويس تمد تخفيضات سفن الصب بين موانئ أستراليا وغرب أوروبا 6 أشهر

قررت هيئة قناة السويس تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ وما شماله حتى نهاية ديسمبر 2022.

كما عدلت هيئة قناة السويس التخفيض المقدم للسفن الصب الجاف (المحملة أو الفارغة القادمة من وإلى موانئ شمال غرب أوروبا ) بداية من ميناء CADIZ وما شماله ( ومتجهة إلى الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضاً وقدره 20% بدلا من 30% من رسوم العبور العادية.

كما عدلت التخفيضات المقدمة للسفن القادمة من أو متجهة إلى الموانئ التي تقع غرب ميناء DARWIN حتى ما قبل ميناء GERALDTON بغرب أستراليا تخفيضاً وقدره 50% بدلا من 60%من رسوم العبور العادية، بينما المتجهة إلى الموانئ التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا والتي تبدأ من ميناء GERALDTON بجنوب غرب أستراليا وتنتهي بميناء CAIRNS شرقاً تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية.