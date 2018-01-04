قناة السويس تمدد تخفيض الوحدات البحرية بميناء بورسعيد 12 شهرا

نادية صابر: أعلنت هيئة قناة السويس عن استمرار منح الوحدات البحرية المصرية - ولها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحوري (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة تخفيضا 30% من رسوم العبور عاما آخر ينتهي في ديسمبر المقبل. وأكدت الهيئة في منشور

نادية صابر: أعلنت هيئة قناة السويس عن استمرار منح الوحدات البحرية المصرية – ولها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحوري (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة تخفيضا 30% من رسوم العبور عاما آخر ينتهي في ديسمبر المقبل.



وأكدت الهيئة في منشور علي موقعها، صباح اليوم الخميس، أن استمرار التخفيض جاء تشجيعا لحركة نقل الحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحوري (شرق بورسعيد) والعكس عن طريق قناة الخدمة.

