قناة السويس تكرم 550 من المتفوقين وأبنائهم

نادية صابر:إعلاء لقيمة العلم والتفوق الدراسي للعاملين بالهيئة وأبنائهم، يشهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بعد غد السبت، احتفالية النادي العام بتكريم المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة، وأبنائهم لعامي 2016 و2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئ

نادية صابر:

إعلاء لقيمة العلم والتفوق الدراسي للعاملين بالهيئة وأبنائهم، يشهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بعد غد السبت، احتفالية النادي العام بتكريم المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة، وأبنائهم لعامي 2016 و2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية للهيئة بالإسماعيلية.

و ينظم الاحتفالية النادي العام لهيئة قناة السويس، برئاسة المهندس محمد عبد العظيم ، و يحضره الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وعلى رأسهم فاخر عبد العزيز وكيل أول الوزارة، و أعضاء مجلس إدارة الهيئة، و المستشارين وقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام، ومديري مدارس الهيئة بالمراحل التعليمية المختلفة، وأولياء أمور المكرمين.

يبلغ عدد المُكرمين من المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة وأبنائهم 550 بمراحل التعليم المختلفة، بواقع 7 من الحاصلين على الدكتوراة، و64 على الماجستير، و127 على شهادات جامعية من بينها التعليم المفتوح، و44 على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، و69 على الإعدادية، و 238 على الابتدائية.