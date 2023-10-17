قناة السويس تقر زيادة رسوم السفن العابرة بنسبة 15% بدءا من يناير المقبل

قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن .

وتشمل الزيادة، التي أعلنت الإثنين كل من ناقلات البترول الخام ، ناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG ” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى ،وسفن الحاويات ،و حاملات السيارات،و سفن الركاب ،و الوحدات العائمة الخاصة.

كما أقرت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي –اطلعت عليه المال- زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف و سفن البضائع العامة و سفن الدحرجة – السفن الأخري .

ومن المقرر تطبيق تلك الزيادات اعتباراً من منتصف يناير 2024.

وأوضح المنشور الملاحي الصادر من إدارة التحركات أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة .