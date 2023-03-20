قناة السويس تقرر تحصيل رسوم السفن الممتنعة عن المعاينة وفق الحمولة الكلية بصفة نهائية

أعلنت

عن تعديل حساب وتحصيل رسوم العبور لـ”السفن الحربية أو التجارية ” التي ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة عند عبورها القناة بناء على “الحمولة الكلية لقناة السويس” مباشرة بصفة دائمة ونهائية.

وأوضحت في منشور ملاحي ، أن التعديل يطبق علي جميع السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة (المملوكة لوزارات الدفاع أو لأى جهة من الجهات العسكرية بالدول) مباشرة، اعتبارا من أبريل المقبل.



كما يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة فى حينه وتشمل (أى رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأى رسوم إضافية أخرى.



كما يطبق حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس “الحمولة الكلية لقناة السويس“. على السفن “التجارية أو المؤجرة لصالح أى جهة عسكرية”، والتى ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة:، علي أن يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة فى حينه وتشمل (أى رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأى رسوم إضافية أخرى.



وأوضحت قناة السويس أنه فى جميع الأحوال يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس “الحمولة الكلية لقناة السويس” وفق شهادة “حمولة قناة السويس” المقدمة قبل أو أثناء العبور وذلك مباشرة وبصفة دائمة ونهائية.

وفى حالة عدم توفر شهادة “حمولة قناة السويس” سيتم حساب “الحمولة الكلية لقناة السويس” على أساس القاعدة العامة وهي ” الطولx العرض x العمق”.