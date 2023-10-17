«قناة السويس» تقرر استثناء زيادة الرسوم للحاويات القادمة من غرب أوروبا والشرق الأقصى

أعلنت هيئة قناة السويس ،اليوم الثلاثاء ،إعفاء سفن الحاويات سواء المحملة والفارغة القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا -مضافاً إليها ميناء طنجة- بداية من ميناء Algeciras الأسباني ومتجــهة مباشرة إلى ميناء “Port Klang” الماليزي ،وما شرقه بموانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من الزيادة فى رسوم العبور العادية بنسبة 15%.

ويذكر أن قناة السويس قررت بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن أمس الاثنين .

وأوضحت قناة السويس في منشور ملاحي – أطلعت عليه المال- أن تطبيق قرار إستثناء سفن الحاويات ، لمدة 6 أشهر، إعـتبـارا من 15 يناير حتى 30 يونية 2024.

كما وضعت هيئة قناة السويس عدة إشتراطات لذلك الإعفاء وتشمل أن تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل إبحار السفينة من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة سواء المحملة أوفارغة ونوع وكمية الشحنة عن طريق الخدمة الالكترونية الخاصة بالمنشورات الملاحية.

كما إشتراطت عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاتنا بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.