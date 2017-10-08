قناة السويس تقترض 300 مليون يورو لشراء حفارين

خالد بدر الدينأعلن مصدران مصرفيان -اليوم الأحد- أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنكين حكوميين الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.وقال أحد المصادر -طلب عدم الكشف عن هويته- في اتصال هاتفي مع "رويترز"، إن قناة السويس طلبت قرضا قيمته 300 مليون يورو من بنك مصر، والبنك الأهلي

خالد بدر الدين

أعلن مصدران مصرفيان -اليوم الأحد- أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنكين حكوميين الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.

وقال أحد المصادر -طلب عدم الكشف عن هويته- في اتصال هاتفي مع “رويترز”، إن قناة السويس طلبت قرضا قيمته 300 مليون يورو من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري لتمويل شراء حفارين جديدين.

وذكرت وكالة “رويترز” إن كانت هيئة قناة السويس وقعت عقداً الأسبوع الماضي مع شركة آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو، وأن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان حاليا مذكرة الشروط المتعلقة بالقرض.

وارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس بشكل طفيف في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وبلغت 3.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.8 مليار دولار خلال نقس الشهور من العام الماضى.