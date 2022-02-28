قناة السويس تفرض 5% رسوما إضافية على ناقلات البترول

قررت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على ناقلات المشتقات البترولية (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية، و5 % أخرى لناقلات البترول الخام

وأكدت في منشور ملاحي علي موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، علي أن يبدأ العمل بهذا المنشور للناقلات التي تعبر قناة السويس اعـتبـاراً من الأول من مارس المقبل

يذكر أن حركة البترول ومشتقاته العابرة بقناة السويس سجلت يناير 2022، عبور 394 ناقلة، بحمولة صافية بلغت 16.6 مليون طن، حسبما أكد تقرير صادر عن بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

ويذكر أن الحمولة الصافية للسفينة هى الحمولة الكلية للسفينة بعد استبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان السفينة وبحد أقصى 10% من الحمولة، وفراغات غرفة الماكينات بحد أقصى 50% من الحمولة.

وأوضح التقرير أن المتوسط اليومي لحمولة سفن ناقلات البترول العابرة في قناة السويس خلال يناير الماضي سجل 535 ألف طن.