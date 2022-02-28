نقل وملاحة

قناة السويس تفرض 10% رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي بدء من مارس المقبل

تماشيا مع نمو التجارة العالمية
نادية سلام 2:38 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 2:38 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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قررت هيئة قناة  السويس  فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولى المسال “LPG ” ،المحملة/الفارغة، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية.

وأوضحت في منشور ملاحي بموقعها الإلكتروني أن هذا تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.

ويبدأ العمل بهذا المنشور لناقلات الغاز البترولى المسال  التي تعبر قناة السويس اعـتبـاراً من الأول من مارس 2022

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ويذكر أن حركة البترول ومشتقاته العابرة بقناة السويس سجلت في يناير 2022، عبور 394 ناقلة، بحمولة صافية بلغت 16.6 مليون طن، حسبما أكد تقرير صادر عن بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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