قناة السويس تفرض 10% رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي بدء من مارس المقبل

قررت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولى المسال “LPG ” ،المحملة/الفارغة، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية.

وأوضحت في منشور ملاحي بموقعها الإلكتروني أن هذا تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.

ويبدأ العمل بهذا المنشور لناقلات الغاز البترولى المسال التي تعبر قناة السويس اعـتبـاراً من الأول من مارس 2022

ويذكر أن حركة البترول ومشتقاته العابرة بقناة السويس سجلت في يناير 2022، عبور 394 ناقلة، بحمولة صافية بلغت 16.6 مليون طن، حسبما أكد تقرير صادر عن بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.