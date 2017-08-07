قناة السويس تفرض رسوم عبور على كوبري النصر العائم

أماني العزازي: قال مصدر مطلع، إن هيئة قناة السويس تعتزم طبع تذاكر تلعريفة عبور الأفراد والسيارات على كوبرى النصر العائم، الذى يصل بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه فى ديسمبر من العام الماضى. وكشف المصدر عن أنه من المقرر تعليق لوحات إرشاديه على مداخل الكوبرى، ت

أماني العزازي:

قال مصدر مطلع، إن هيئة قناة السويس تعتزم طبع تذاكر تلعريفة عبور الأفراد والسيارات على كوبرى النصر العائم، الذى يصل بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه فى ديسمبر من العام الماضى.

وكشف المصدر عن أنه من المقرر تعليق لوحات إرشاديه على مداخل الكوبرى، تتضمن فئات الرسوم، وإعفاء سيارات الأجرة والملاكى لمواطنى بورسعيد، وتحصيل جنيه واحد من غير أبناء المحافظة، و2 جنيه للمينى باص، و5 جنيهات للسياره الربع نقل، و10 جنيهات للنصف نقل والأتوبيس، و20 جنيها للنقل الفردانى، و40 جنيها للكساحه والتريلا.

وقال المصدر إن قرار تحصيل رسوم المرور كان قد تقرر إرجاؤه منذ افتتاح الكوبرى، بسبب خلافات بين المحافظة والهيئة، على فرض رسوم للعبور، وقيمتها. وأشار المصدر إلى أن ارتفاع تكاليف صيانة الكوبرى، أحد أسباب فرض رسوم عبور.

بلغت تكلفة كوبرى النصر العائم 113 مليون جنيه، بتمويل خالص من هيئة قناة السويس، وتبلغ حمولته القصوى 70 طنا، ويتم غلقه وفتحه حسب مواعيد عبور قوافل السفن بقناة السويس، وأتاحت الهيئه تطبيق إلكترونى يتم تحميله على الهواتف المحمولة يتضمن مواعيد الإغلق والفتح.