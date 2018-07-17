«قناة السويس» تفتتح 3 كبارى عائمة.. ديسمبر

نادية سلام: علمت «المال» أن هيئة قناة السويس ستفتتح خلال ديسمبر المقبل 3 كبارى عائمة، فى منطقتى السويس وسرابيوم بالإسماعيلية، بتكلفة إجمالية ستصل إلى 300 مليون جنيه.قال المهندس سيد أبو الفتوح، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للترسانات وبناء السفن، إنه تم الانتهاء من %90 من أعمال إن

نادية سلام:



علمت «المال» أن هيئة قناة السويس ستفتتح خلال ديسمبر المقبل 3 كبارى عائمة، فى منطقتى السويس وسرابيوم بالإسماعيلية، بتكلفة إجمالية ستصل إلى 300 مليون جنيه.

قال المهندس سيد أبو الفتوح، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للترسانات وبناء السفن، إنه تم الانتهاء من %90 من أعمال إنشاءات كوبرى سرابيوم العائم، وسيتم إطلاق اسم الشهيد اللواء شرطة «طه ذكى» على المشروع.

وتتولى 3 شركات تابعة لهيئة قناة السويس ببناء بنتونات كوبرى سرابيوم، وهى: «الإنشاءات البحرية، والبورسعيدية، والتمساح لبناء السفن».

وأضاف «أبو الفتوح»، أنه جارٍ إنهاء أعمال الكوبري الثالث المسمى الشط بمحافظة السويس، مشيراً إلى أن الكبارى العائمة جاءت استكمالا للمشروعات التى تستهدف ربط سيناء بالوادى.

وكانت هيئة قناة السويس قد افتتحت خلال العام الماضي 3 كبارى عائمة، وهى: «أحمد منسى الشرقى والغربى وأبانوب»، بمحافظة الإسماعيلية، بهدف تسهيل التنقل بين غرب وشرق القناة ولخدمة المشروعات التنموية فى سيناء.

يشار إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن هيئة القناة تستهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن بتبنى إستراتيجية جديدة قائمة على التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ومن تحصيل رسوم من خلال العبور على الكبارى العائمة.