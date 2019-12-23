«قناة السويس» تعلن عن رسوم العبور الجديدة يناير المقبل

البروتوكول ينص على التعاون فى مجالات بناء وإصلاح السفن وتصميمها، ومجالات التدريب وتطوير نظمها واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، عن أنها ستعلن عن المنظومة الجديدة لرسوم العبور فى شهر يناير المقبل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» أمس على هامش افتتاح مركز البيانات الرقمى الرئيسى لقناة السويس بالإسماعلية، مضيفًا أنه يأمل أن تصل الإيرادات بنهاية العام الحالى إلى 6 مليارات دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى 2018.

وأشار إلى أن قناة السويس شهدت ارتفاعا فى المتوسط اليومى للعبور وحجم الحمولات العابرة رغم تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة %3، مرجعا ذلك إلى ثقة الخطوط الملاحية فى القناة باعتبارها الأكثر أمانا وسرعة، نافيا أى تأثير سلبي لتوتر الأوضاع فى منطقة البحر المتوسط.

وكشف عن عقد اجتماع أمس مع الجانب الروسى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون لتطوير ترسانتى بورتوفيق وبورسعيد وبناء ترسانة جديدة بمنطقة الجونة فى بورسعيد على مساحة 600 ألف متر.

كانت إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس قد وقّعت فى أكتوبر الماضى بروتوكول تعاون مع «Ak BARS» الروسية لتطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق.

وينص البروتوكول على التعاون فى مجالات بناء وإصلاح السفن وتصميمها، ومجالات التدريب وتطوير نظمها واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير الترسانتين، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد، وفق أحدث التكنولوجيا فى مجال صناعة السفن.